Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla naszego regionu. Ostrzeżenie obowiązuje od dziś od godz. 13 do przyszłego poniedziałku.

Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 do 33 st. C., zaś nocą od 18 do 20 st. C.