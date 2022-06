Promesę na dofinansowanie budowy kanalizacji w Nietoperku otrzymał samorząd Międzyrzecza. To okrągłe 5 milionów złotych, które pozwoli skanalizować sołectwo Nietoperek, a ścieki skierować do wybudowanej niedawno oczyszczalni w Kęszycy Leśnej. – To było kompleksowe działanie, rozłożone na trzy etapy. Pierwszy, to budowa oczyszczalni, drugi – kanalizacja w Kęszycy, a trzeci to właśnie kanalizacja w Nietoperku – tłumaczy Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.

Inwestycja ma się zakończyć do 30 listopada.