Lubuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina o bezpieczeństwie nad wodą.

To właśnie latem najczęściej dochodzi do wypadów na akwenach, dlatego lubuscy wodniacy zwracają uwagę na podstawowe zasady ostrożności. Wśród nich jest przede wszystkim zakaz kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Jak mówi Robert Fredrych, szef lubuskiego WOPR-u, tam gdzie są ratownicy należy stosować się do ich poleceń:

Jacek Czerepko, prezes WOPR w Gubinie, podkreśla, że alkohol jest głównym powodem utonięć. Jak dodaje, zwłaszcza przy wysokich temperaturach musimy pamiętać jak bardzo jest to niebezpieczne:

Przemysław Matczak z WOPR-u w Lubniewicach mówi, że ratownicy wodni także nocą patrolują lokalne akweny. Matczak dodaje, że także po zmroku dochodzi do wypadków na wodzie:

Przypomnijmy, że lubuski WOPR to 200 wykwalifikowanych ratowników wodnych, a także 700 o podstawowym przeszkoleniu, którzy również poza sezonem nabywają kolejne umiejętności.