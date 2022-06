Świebodzińskie ratownictwo medyczne ma nową karetkę. Spółka zakupiła pojazd za prawie pół miliona złotych. Do tej pory świebodzińskie ratownictwo miało cztery karetki systemowe. Dwie w Świebodzinie, jedną w Zbąszynku i jedną w Łagowie. Karetka jest w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt służący ratowaniu życia i zdrowia.

– Sprawny sprzęt jest niezwykle istotny w sytuacji kiedy liczy się życie ludzkie i kiedy każda sekunda jest niezwykle ważna. – Mówiła Wiesława Cieplicka prezes zarządu świebodzińskiego szpitala.

Obecny na uroczystym przekazania wojewoda lubuski Władysław Dajczak, podkreślał, że to ważny zakup mający wpływ na działanie całego systemu ochrony zdrowia w województwie lubuskim. Karetka po zakupie jest wyposażona w sprzęt medyczny, jednak za wyposażenie ją sprzęt elektroniczny i oprogramowanie odpowiada urząd wojewódzki. Niezbędne do funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego są tablety czy podłączenie SWDPRM. To pozwala na monitorowanie ruchu wszystkich karetek.

– Sprawne funkcjonowanie tego systemu w województwie to 102 miliony z budżetu państwa – powiedział wojewoda.

Dodajmy, że w roku 2019 cztery karetki trafiły do lubuskiego dzięki ministerstwu zdrowia.