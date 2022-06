W naszych propozycjach nowe nagrania George’a Ezry, Mroza i Vito Bambino, The Kooks i Milky Chance, grupy OneRepublic oraz Stana Zapalnego.

GREORGE EZRA Green Green Grass

Drugim singlem promującym wydawnictwo 'Gold Rush Kid’ jest utwór 'Green Green Grass’.

– Byłem na wakacjach w St Lucia z kilkoma przyjaciółmi w Boże Narodzenie 2018 roku, z dwójką najbliższych przyjaciół”, wyjaśnia George. „Byliśmy w barze na plaży, pijąc domowej roboty poncz i Piton, lokalny lager, z trzema facetami, którzy tam pracowali. Wtedy rozbrzmiała muzyka, trzy ulice od morza. Minęło około pół godziny i musiałem iść zobaczyć, co to. Była tam impreza uliczna z trzema różnymi systemami dźwiękowymi; ludzie gotowali na ulicy. Zapytałem kobietę, co się dzieje, a ona powiedziała, że to pogrzeb dla trzech osób. Świętowali trzy życia! Pomyślałem: u nas w domu tak nie robimy. To było naprawdę piękne.

MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

’Za Daleko’ to uniwersalna opowieść o przyjaźni, miłości i mocnych emocjach, które okraszone są nutą wspomnień. Sam Mrozu darzy tę produkcję sentymentalnym uczuciem.

Realizacji klipu zajął się Ajgor Ignacy, który swobodnie odnalazł się w tematyce i brzmieniu numeru, dzięki czemu udało się wyprodukować spójną korelację pomiędzy warstwą wizualną oraz dźwiękową.

Mrozu podczas nadchodzących wakacji zagra obfitą trasę koncertową

THE KOOKS; MILKY CHANCE Beautiful World

’Beautiful World’ to nowy, nagrany wspólnie z niemieckim duetem Milky Chance, singiel zapowiadający album ’10 Tracks To Echo In The Dark’ The Kooks. Video jest zapisem akustycznego wykonania tego utworu.

Luke Pritchard komentuje: – Napisałem 'Piękny Świat’ w dniu, w którym dowiedziałam się, że El jest w ciąży. Ten świat jest szalony, ale również piękny i wspaniale jest wnieść do niego nowe życie. Byłem zachwycony, że chłopaki z Milky Chance poczuli pokrewieństwo z utworem i zaangażowali się. Wnieśli nowe brzmienie i atmosferę; bardzo się cieszę, że wszyscy to usłyszą!

Płyta The Kooks ’10 Tracks To Echo In The Dark’ ukaże się 22 lipca.

ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

Popularna pop-rockowa grupa OneRepublic wraca z nowym singlem 'I Ain’t Worried’, który uświetni soundtrack do filmu 'Top Gun: Maverick’.

Autorami utworu 'I Ain’t Worried’ są Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry, John Eriksson, Peter Moren i Bjorn Yttling. Piosence towarzyszy klip, który wyreżyserował Isaac Rentz. W teledysku wykorzystano fragmenty filmu.

STAN ZAPALNY Ego

Debiutancka piosenka Stana Zapalnego to dowód na to, że nigdy nie jest za wcześnie na mocny, wyrazisty debiut – zwłaszcza, gdy ma się solidną bazę w postaci talentu i determinacji. Energia i młodość połączona z dojrzałym spojrzeniem na relacje stała się punktem wyjścia dla stworzenia piosenki z dużym potencjałem na przebój.

W 'Ego’ rockowe rozwiązania i popowy aranż spotykają się z melodią, która niemal natychmiast wpada w ucho i długo nie opuszcza słuchacza, zabierając go w muzyczną podróż po chwytliwych, współczesnych brzmieniach.

Stan Zapalny (prywatnie Staś Szymański) – entuzjasta ekstremalnych sportów i przeżyć wkracza na muzyczną scenę.

Niezachwiany upór, ciężka praca i konsekwencja w dążeniu do celu doprowadziły go do wymarzonego debiutu. Jego muzyka jest taka jak on sam – autentyczna, przekorna, energiczna, buntownicza, ale i momentami refleksyjna. Przemyślany rock-pop, w którym nietrudno doszukać się też inspiracji post-ejtisowych.

