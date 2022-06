Instytut Meteo wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, który przez cały weekend może występować na terenie całego woj. lubuskiego. Temperatura może dochodzić do 35-36 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę. W tym czasie prognozowane są upały z temperaturą maksymalną w dzień od 32 do 35 stopni, lokalnie w niedzielę do 36 st.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.