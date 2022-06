PiS stabilnie, z 12- punktową przewagą nad KO; barometr Optymizmu Społecznego wskazuje na niewielką poprawę nastrojów – wynika z sondażu zrealizowanego dla wPolityce.pl.

W czwartek opublikowano wyniki najnowszego badania poparcia dla partii politycznych, zrealizowanego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl

Zjednoczona Prawica zachowała swoje poparcie, zwiększając jednocześnie przewagę nad głównymi siłami opozycji, czyli Koalicją Obywatelską i Polską 2050. Polskie Stronnictwo Ludowe jest na granicy progu wyborczego.

Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 37 proc. badanych, co oznacza taki sam wynik jak w poprzedniej fali badań. Na Koalicję Obywatelską wskazało 25 proc. badań, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe. Polska 2050 traci 1 punkt procentowy i cieszy się obecnie poparciem 12 proc. badanych. Konfederacja notuje wynik 9-procentowy, co oznacza wzrost o 1 punkt w porównaniu z wynikiem sprzed tygodnia.

Lewica bez zmian – 7 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe zyskuje 1 punkt i z 5 procentami dobija do progu wyborczego. Kukiz’15 ma wynik 2-procentowy, co oznacza wzrost o 1 punkt. Na Porozumienie wskazał 1 proc. badanych – bez zmian.

Deklarowana frekwencja wynosi 56 proc. – spadek o 1 punkt procentowy.

Realizowany cyklicznie Barometr Optymizmu Społecznego przyniósł wynik na poziomie 40,9 punktów – co oznacza wzrost o 0,5 punktu. Poprawiły się nastroje wśród wyborców PiS – 64,8 punktów (wzrost o 2,7 punktu), spadły wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – 22,9 punktów (spadek o 3,9 punktu) oraz wśród wyborców Polski 2050 – 29,8 punktów (spadek o 4,8 punktu).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym od 10 do 13 czerwca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1068 osób.