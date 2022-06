Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą otrzymali kluczyki do lekkiego specjalistycznego samochodu ratownictwa wodnego. To efekt udziału miasta we wspólnym projekcie 11 lubuskich gmin mającym na celu wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego. – Z tego projektu skorzystały Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Drezdenko, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń oraz nasi strażacy – mówi Ryszard Biedulski, zastępca burmistrza Kostrzyna nad Odrą.

Dodajmy tylko, że wniosek do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w miasto złożyło w grudniu 2020 roku. Całkowita wartość samochodu wraz z wyposażeniem wynosi 341 tysięcy, a Unia Europejska wsparła zakup kwotą w wysokości 290 tysięcy złotych.