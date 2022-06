Brązowy medal w dwójkach mieszanych i piąte miejsce w klasyfikacji klubowej – to dorobek akrobatów UKS As Zielona Góra w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Rzeszowie. Na podium stanęli: Maja Bitel i Filip Kucia w kat. dwójki mieszane 11-16. Czołowe lokaty zajęli także: trójka w składzie: Noelia Luengo- Szofer, Zofia Jakubik, Amelia Szymek, które uplasowały się na 4 miejscu. Tuż za podium uplasowały się także w trójkach kl. II: Nicola Wawrzyniak, Nel Szczyglewska i Emilia Szymczak. W dwójkach mieszanych kl. II i III Jagoda Hudak i Xavier Sobolewski również uplasowali się na czwartym miejscu. O wynikach mówi Katarzyna Walczak – szkoleniowiec UKS As Zielona Góra: