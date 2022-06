Policjanci ze Strzelec Krajeńskich przedstawili zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 25-letniemu rowerzyście, który potrącił 7-letnią dziewczynkę. Mężczyźnie grozi do 30 tys. zł grzywny – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„Mimo, że sprawca zdarzenia odjechał z miejsca zdarzenia, dzięki monitoringowi miejskiemu policjanci dotarli do 25-latka i przedstawili mu zarzut. Wezwany do strzeleckiej komendy przyznał się do niego” – powiedział Maludy.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Nowa Brama w Strzelcach Krajeńskich. To miejsce często wybierane przez mieszkańców na spacery. Dziecko prowadząc hulajnogę spacerowało ze swoją mamą i młodszym rodzeństwem. W pewnym momencie z dużą prędkością nadjechał rowerzysta i uderzył dziewczynkę.

„Siedmiolatka upadała na chodnik, na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, dziecku nic się nie stało. Rowerzysta też upadł, jednak pozbierał zakupy i odjechał” – zrelacjonował Maludy. Dodał, że rowerzyści i piesi również muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Zaznaczył, że wzajemny szacunek jest czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo wszystkich.