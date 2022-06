Rugbyści Watahy RC Zielona Góra przegrali z Hegemonem Mysłowice 22:26 pierwszy barażowy mecz o wejście do I ligi. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy prowadzili 15:0, ale Hegemon zdobył tuż przed przerwą 7 punktów i było 15:7. W drugiej połowie lepiej prezentowali się goście, którzy prowadzili 19:15, ale Wataha odpowiedziała udaną akcją, a Filip Wielgosz dołożył dwa punkty z podwyższenia i było 22:19. Na 7 minut przed końcem zespół z Mysłowic prowadził 26:22, a w końcówce meczu gospodarze nie wykorzystali szansy by wygrać spotkanie i za tydzień stoją przed arcytrudnym zadaniem.