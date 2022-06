Jakie inwestycje z Polskiego ładu planuje wykonać gmina Kłodawa? Co z przygotowaniami do sezonu letniego? Co z przetargiem na wywóz odpadów? Jak wygląda współpraca z miastem Gorzów i powiatem gorzowskim?

O tym porozmawiamy w audycji Samorządne lubuskie. Gośćmi będą wójt Anna Mołodciak oraz zastępca kierownika referatu planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki gruntami, radny powiatu Grzegorz Zapytowski.