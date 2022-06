Dziś rozpoczyna się Święto Geoparku w Gminie Trzebiel. To impreza rozrywkowa z elementami edukacyjnymi. Adresowana jest do mieszkańców gminy, turystów i wszystkich chętnych, którzy od dziś do niedzieli trafią do Trzebiela. – Geopark i jego atrakcje będą na naszej imprezie bardzo widoczne – zapewnia Artur Kudłosz, dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu.

Imprezie towarzyszyć będą zawody sportowe w piłkę nożną, siatkówkę oraz wędkarskie. Muzycznie najciekawiej zapowiada się koncert zespołu Las Melinas.