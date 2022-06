30 czerwca upływa termin zgłoszenia deklaracji do CEEB. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków stanowić ma zbiór informacji na temat źródeł ciepła i spalania w budynkach. Ze statystyk wynika, że choć termin złożenia deklaracji upływa za 3 tygodnie to w niektórych gminach deklarację złożył tylko co drugi właściciel lub zarządca budynku. – Nie lekceważmy tego obowiązku, to istotne dla gminy i państwa informacje – apeluje Krzysztof Kościukiewicz, zastępca wójta w Tuplicach.

Dodajmy, że za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewidencji CEEB, przewidziano grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może wynieść nawet do 5 tys. złotych.