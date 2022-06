Droga wojewódzka nr 294 biegnie z Trzebiela do Jasienia. Przebiega m.in. pod oknami urzędów gminy w Trzebielu i Tuplicach. Trasa jest mocno wyeksploatowana, ale na remont na razie się nie zanosi. – Mieszkańcy, którzy nie muszą przecież wiedzieć do kogo należy droga, dziwią się, że trasa, która biegnie obok urzędu nie może doczekać się remontu. Ale my na urząd marszałkowski, właściciela drogi, naciskamy w tej sprawie regularnie – mówi Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

Niestety, na ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetarg wpłynęła jedna oferta, która była nie do przyjęcia, bo znacząco przekraczała przeznaczone na remont pieniądze. Przetarg będzie ponowiony.