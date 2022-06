Dzielnicowy uratował życie 32-letniemu mężczyźnie, wyciągając go ze zbiornika wodnego. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w Dobiegniewie.

Kiedy mundurowi przybyli na miejsce okazało się, że na środku zbiornika znajduje się dwóch mężczyzn wołających o pomoc. Jednym z nich był wspomniany 32-latek, natomiast drugi mężczyzna próbował udzielać mu pomocy, ale był już wyczerpany.

Starszy posterunkowy Iwo Adamczyk wszedł w żywioł i próbował utrzymać obu mężczyzn na powierzchni. Z nim na miejscu była również starsza posterunkowa Sylwia Matajek. Z pomocą przyszedł także kolejny mieszkaniec Dobiegniewa, który również wszedł do wody i pomógł w akcji ratunkowej. Do tego dołączyła straż pożarna. W efekcie, mimo że akcja była ekstremalnie trudna i niebezpieczna, to dzięki bohaterskiej postawie dzielnicowego oraz obywatelskiemu wsparciu mieszkańców udało się uratować życie 32-latka, który trafił na badania do szpitala.