Ziołolecznictwo to jedna z najstarszych dziedzin medycyny naturalnej, która wykorzystuje do leczenia surowce i przetwory roślinne. Z samodzielnie zebranych ziół można przygotować napary, maceraty czy leczniczą nalewkę. Kiedy zbierać zioła i jak je przygotowac do spożycia? Opowiada Damian Danak i Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Entropia