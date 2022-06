Tenisiści Totuu-Royal Zielona Góra przegrali domowy mecz z BKT Advantage Bielsko Biała II 0-6 w meczu drugiej kolejki forBET pierwszej ligi.

Rywale typowani są do awansu do Superligi, co udowodnili wygrywając w niedzielę niemal wszystkie pojedynki bardzo pewnie. Ale zielonogórzanie optymistycznie patrzą na resztę sezonu (na razie mają dwie porażki w dwóch meczach). Mówi Filip Bojko, zawodnik Totuu-Royal

Karol Filar, kapitan drużyny z Bielska przyznaje, że w Zielonej Górze liczyli na wygraną.

Wyniki poszczególnych gier:

Agnieszka Olszewska – Magdalena Baniak 2:6; 3:6

Klaudia Wróbel – Weronika Domańska 0:6; 1:6

Filip Bojko – Karol Filar 1:6; 6:7

Rafał Szmyr – Marek Rehacek 1:6; 1:6

Amelia Paluch/Klaudia Wróbel – Weronika Domańska/Justyna Jodłowska 2:6; 3:6

Wojciech Medyński/Piotr Stefaniak – Karol Filar/Marek Rehacek 2:6; 6:3; 6:10