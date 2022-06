Piłkarze Warty Gorzów wciąż są bardzo zagrożeni spadkiem z III ligi, po tym jak przegrali u siebie z Pniówkiem Pawłowice 1:3.

Gorzowianie byli w tym spotkaniu częściej w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na sytuacje strzeleckie. Goście za to byli skuteczni w defensywie i efektywni w ofensywie. Do przerwy prowadzili 2:0 po trafieniach Piotra Trąda i samobójczym golu Dawida Ufira. W 81 minucie trzeciego gola zdobył Grzegorz Glapka. Honorowe trafienie dla Warty zanotował w doliczonym czasie Brajan Burzyński: