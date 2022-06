Siatkarze A.Z. Iwaniccy Gubin nie zdołali awansować do II ligi z turnieju barażowego. Nie tracą jednak nadziei, że zagrają w rozgrywkach centralnych. Gubiński klub do 15 czerwca ma zgłosić akces do gry w II lidze. Kadrowa sytuacja A.Z. Iwaniccy staje się jednak dosyć trudna, bo klub opuścili m.in. liderzy zespołu Sebastian Strzałkowski i Piotr Sajdak. O aktualnej sytuacji mówi Robert Siegel – prezes gubińskiego klubu: