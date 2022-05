Już tylko dwa dni zostały rolnikom na złożenie wniosków o dopłaty do zakupu nawozów.

W zależności od rodzaju upraw rolnik może dostać od 250 do 500 zł wsparcia do hektara. Ważne jednak, aby mieć faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup takich nawozów.

Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przypomina, że termin składania tzw. wniosków nawozowych mija już jutro. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o unijne płatności obszarowe – tu termin także mija z końcem maja, dlatego dziś i jutro powiatowe biura agencji będą pracowały aż do godz. 18.00:

Joanna Herczyńska, naczelniczka biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, przyznaje, że wielu rolników niemal do ostatniej chwili czekało ze złożeniem wniosków obszarowych i wniosków o dotacje do zakupu nawozów.

Jak zaznacza, nie warto z tym dłużej zwlekać, bo – mimo iż sam wniosek jest dość prosty – to trzeba jednak spełnić kilka podstawowych warunków:

Dodajmy, że pierwotnie nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów miał się skończyć w połowie maja, ale ze względu na duże zainteresowanie rolników został przedłużony do końca miesiąca, czyli do jutra.

Do tej pory, w całej Polsce takie wnioski złożyło ponad 370 tys. rolników.