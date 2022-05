Podpisany został akt notarialny powołujący spółkę Nadwarciańską Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Przypomnijmy, powołało ją 15 samorządów, by korzystając ze wsparcia rządowego, budować mieszkania społeczne. Liderem inicjatywy jest Witnica, gdzie doszło do podpisania porozumienia i rejestracji spółki. – My po prostu byliśmy trochę do przodu w tym zakresie, więc pilotujemy całą inicjatywę – tłumaczy Dariusz Jaworski, burmistrz Witnicy.

Przypomnijmy, że do Nadwarciańskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej należą samorządy z północy regionu, jak Kostrzyn, Skwierzyna, czy Dobiegniew, ale także Zbąszynek oraz zachodniopomorskie Dębno i Myślibórz.