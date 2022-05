Krośnieńskie Stowarzyszenie 515 realizuje bezpłatny program edukacyjny dedykowany szkołom i przedszkolom, oparty o „żywą edukację”. Są to kreatywne zajęcia w terenie, nad Odrą, pod nazwą „515 niebieskich godzin w szkole”. Od maja do września dzieci z przedszkoli i szkół, bezpłatnie, pod okiem swoich opiekunów, będą odwiedzać Stowarzyszenie 515, by wziąć udział w terenowych zajęciach. – Tutaj poznają dzikie rośliny jadalne, samodzielnie stworzą koryto rzeki i upieką własne placki z pokrzywy – tłumaczy Magdalena Bobryk, założyciel Stowarzyszenia 515 w Krośnie Odrzańskim.

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Temat rzeka” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.