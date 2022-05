Spora grupa mieszkańców przyszła na event zorganizowany przed byłym magazynem solnym w Nowej Soli. Wcześniej miasto, dzięki głosom mieszkańców, zostało zwycięzcą pierwszego konkursu Nasz Zabytek, fundacji Most the Most w lubuskiem. W nagrodę samorząd otrzyma milion złotych na renowację obiektu. -Jednak w jaki sposób będzie zagospodarowany i jakie funkcje społeczne będzie pełnił ten najstarszy budynek na terenie miasta zależy od mieszkańców – powiedziała Brygida Ślapska z Fundacji Most the Most.

Mieszkańcy mają różne pomysły na zagospodarowanie tego zabytkowego obiektu.

Szczegóły na stronie internetowej fundacji www.mostthemost.pl