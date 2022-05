Ukraiński premier Denys Szmyhal przekazał w poniedziałek na Twitterze, że jest wdzięczny premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie pomysłu finansowania odbudowy Ukrainy przez zagraniczne firmy i państwa.

„Byłoby fair, gdyby państwa przekazały zajęte rosyjskie aktywa, a firmy dzieliły się częścią nadzwyczajnych zysków, zarobionych przypadkiem dzięki koniunkturze na światowych rynkach” – napisał Szmyhal.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica” Morawiecki, mówiąc o zamrożonych rosyjskich aktywach, stwierdził, że powinny one zostać skonfiskowane.

„Nie może być tak, że po tych zbrodniach, których dokonała Rosja, wracamy do business as usual. Jeśli zwrócimy te pieniądze Rosji, to prędzej czy później zostaną użyte do finansowania kolejnych zbrodniczych kampanii. Rosja musi zapłacić za to, co robi na Ukrainie, a rosyjskie pieniądze powinny zostać przekazane na jeden cel: odbudowę zdewastowanej Ukrainy” – wyjaśnił.