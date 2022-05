Trwa remont przedszkola w Witnicy. Wybudowany 10 lat temu obiekt groził katastrofą budowlaną i trzeba było go zamknąć. Samorząd dokonał przeglądu budynku, ustalił zakres koniecznych prac i wyłonił wykonawcę, który rozpoczął remont. – Jednocześnie zabiegaliśmy o doposażenie naszego przedszkola, by było atrakcyjniejsze, bardziej niż do tej pory – mówi Dariusz Jaworski, burmistrz Witnicy.

Przedszkole w Witnicy jest zamknięte już 1,5 roku. Przedszkolaki korzystają tymczasowo z pomieszczeń Witnickiego Centrum Ratownictwa.