Chodzi o odcinek jezdni przy ulicy Witosa, tu powstanie nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, a także ledowe oświetlenie.

Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór, mówi, że jest to droga, która prowadzi do szkoły, remont poprawi bezpieczeństwo dzieci, które będą wracały do domu po lekcjach. Zakończenie inwestycji przewidziano w połowie października tego roku:

Łączna wartość inwestycji to 4 miliony złotych, na ten cel gmina Zabór otrzymała wsparcie z Programu Polski Ład w wysokości 3,2 miliona złotych:

Inwestycja obejmuje również budowę parkingu przy szkole.