Stal Gorzów przegrała ze Spartą Wrocław wyjazdowy mecz PGE Ekstraligi. Po zaciętym pojedynku mistrz Polski wygrał 46-44.

W Stali świetnie jechał Zmarzlik, wspierali go Woźniak, Vaculik i Thomsen, ale juniorzy i pozycja U24 to były słabe punkty zespołu Stanisława Chomskiego. Gospodarzy do wygranej poprowadził Maciej Janowski

Po pierwsze serii startów był remis 12-12, a mecz zaczął się w ogóle od wygranej Stali 5-1. Wracający po urazie Szymon Woźniak w parze z Martinem Vaculikiem objechali 5-1 parę Woffinden/Bewley. Sparta wygrała bieg młodzieżowy 4-2, wygrała też 4-2 czwartą gonitwę no i był remis.

Kolejne 3 biegi to 3 remisy. Bewley, Czugunow i Zmarzlik. Ten ostatni w biegu nr 7 dał popis – początkowo był trzeci, ale na drugim okrążeniu wyprzedził Bewleya, a potem Czugunowa i wygrał. Po 7 wyścigu 21-21.

Po podwójnym zwycięstwie w biegu 9(Woźniak/Thomsen przed Woffindenem/Bewleyem) Stal obejmuje prowadzenie 29-25. W 10 biegu Zmarzlik znów wyprzedził dwóch Spartan po nie najlepszym starcie, a po 3 seriach Stalówka prowadziła 32-28.

Gonitwa 11 to mocne uderzenie miejscowych – para Janowski/Czugunow przywożą na 5-1 Woźniaka/Jasińskiego i mamy remis 33-33.

Przed biegami nominowanymi Sparcie udaje się wyjść na 2-punktowe prowadzenie 40-38 po tym, jak w 13 wyścigu Janowski pokonuje Zmarzlika, a Bewley przyjeżdża przed Vaculikiem. 4-2 i w meczu 40-38.

Pierwszy z biegów nominowanych to znów zwycięstwo gospodarzy 4-2, bo przeciętny dziś Woffinden w końcu wygrał wyścig. Za nim był Vaculik, a trzeci Bewley. Thomsen był ostatni. Sparta prowadziła więc 44-40.

W ostatnim wyścigu wydawało się, że Stal może uratować remis meczowy, ale Janowski przedzielił parę Zmarzlik/Woźniak i mistrz Polski minimalnie wygrał.

Punkty dla Stali: Woźniak 9, Thomsen 7, Vaculik 8, Hansen 3, Zmarzlik 14, Bartkowiak 2, Stojanowski 0, Jasiński 1.

Sparta: Woffinden 8, Czugunow 10, Janowski 16, Kowalski 4, Curzytek 2, Bewley 6.