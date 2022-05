Przystąpienie Ukrainy do UE prawdopodobnie zajmie 15-20 lat – ocenił w niedzielę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. Dodał, że Kijów może do tego czasu wejść do europejskiej wspólnoty politycznej zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

„Musimy być szczerzy. (…) Jeśli mówimy, że Ukraina wejdzie do UE za sześć miesięcy, rok, dwa lata, to kłamiemy. To nieprawda. To zajmie prawdopodobnie 15 czy 20 lat, to bardzo długo” – powiedział Beaune w Radiu J.

„Tymczasem jesteśmy winni Ukraińcom (…) projekt polityczny, w który mogą wejść” – kontynuował minister, przypominając pomysł prezydenta Macrona zaprezentowany 9 maja podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Macron zaproponował stworzenie nowej wspólnoty politycznej otwartej na Ukrainę i kraje bałkańskie oraz Wielką Brytanię.