Radni miejscy w Żarach przyjęli uchwałę o zwiększeniu środków na ochronę i renowację zabytków, które wpisane są do rejestru konserwatorskiego. Dzięki tej decyzji kolejne dwa żarskie zabytki będą remontowane, a kolejnych siedem otrzyma wsparcie do remontu. – To w sumie ponad 330 tysięcy złotych, za które blask odzyskają m.in. kościelne organy w Kunicach – mówi Danuta Madej, burmistrz Żar.

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach – Kunicach powstał pod koniec XIX wieku. Wyposażenie jednak jest dużo wcześniejsze, bowiem pochodzący z kaplicy żarskiego zamku ołtarz ma 150 lat więcej, a zabytkowa chrzcielnica przywieziona została z Wołynia.