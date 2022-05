3 nowe piosenki w kolejce, liderka ani drgnie, a poza notowaniem Def Leppard, George Ezra i duet Sanah z Dawidem Podsiadło. Najlepsza nowość debiutuje dziś w połowie Listy!

40. MATEUSZ ZIÓŁKO Weź Mnie

39. 5 SECONDS OF SUMMER Complete Mess

38. ONEREPUBLIC West Coast

37. 24kGOLDN More Than Friends

36. EWA FARNA Na Skróty

35. TOM GRENNAN Remind Me

34. GROMEE; ANTONIA Send Me Your Love

33. BROTHER LEO Caroline

32. SHAWN MENDES When You’re Gone

31. MUSE Compliance

30. T. LOVE; KASIA SIENKIEWICZ Pochodnia

29. MARCIN SÓJKA Jeden Raz

28. SAM SMITH Love Me More

27. PATRYCJA KOSIARKIEWICZ Hulaj Dusza

26. CLEO Mniej Znaczy Więcej

25. SONIA MASELIK Tylko Tu

24. REGARD; YEARS & YEARS Hallucination

23. IGO Brudas

22. IMAGINE DRAGONS Bones

21. MANESKIN Supermodel

20. MARTIN LANGE Luz

19. JUBEL So Sick

18. BRYSKA Odbicie – Mark Neve Remix

17. AVA MAX Maybe You’re The Problem

16. SHOUSE Won’t Forget You

15. ALVARO SOLER; TOPIC Solo Para Ti

14. KYGO; DNCE Dancing Feet

13. HARRY STYLES As It Was

12. WILKI Liczysz Się Tylko Ty

11. WIKTOR DYDUŁA Koło Fortuny

10. SANAH; KWIAT JABŁONI Szary Świat

9. SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

8. SHANGUY Lava

7. SARA JAMES Nie Jest Za Późno

6. TOVE LO How Long

5. OCHMAN River

4. PURPLE DISCO MACHINE; SOPHIE AND THE GIANTS In The Dark

3. CAMILA CABELLO; ED SHEERAN Bam Bam

2. SYLWIA GRZESZCZAK Dżungla

1. OLIVIA ADAMS Never Say Never

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.