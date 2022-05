Reprezentacja Polski U-21 po wygraniu z Ukrainą 3:1 awansowała do lipcowych finałów mistrzostw Europy siatkarek. W ostatnim meczu turnieju w Zielonej Górze, Polki rozpoczęły od porażki w pierwszym secie 16:25. Szybko jednak wyciągnęły wnioski z przegranej i drugiego seta wygrały do 13. Podobnie było w trzecim secie, gdy nasze siatkarki zwyciężyły do 19. Najwięcej emocji dostarczyła czwarta partia spotkania. Polska prowadziła 20:17, a za chwilę 24:20 i decydujący punkt nasze siatkarki zdobyły blokiem – pieczętując tym samym wygraną w turnieju. Wcześniej Polska wygrała z Czechami i Węgrami po 3:0.

Więcej o turnieju kwalifikacyjnym w Zielonej Górze w poniedziałkowym magazynie sportowym Radia Zachód.