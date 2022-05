W niedzielę na stadionie przy Wrocławskiej Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się w hicie eWinner 1 ligi z Abramczyki Polonią Bydgoszcz.

To mecz na szczycie, bo Falubaz jest pierwszy w tabeli, a Polonia zajmuje II miejsce.

Oba zespoły od początku sezonu mają wzloty i upadki. Polonia zaczęła od porażki z Landshut Devils, ostatnio tylko zremisowała u siebie z ROWem Rybnik

Z kolei Falubaz nie przegrał jeszcze meczu, ale jego zwycięstwa były nieprzekonujące, a do tego zanotował dwa remisy.

Z kolei minionej niedzieli Falubaz zgarnął wprawdzie 2 duże punkty, ale stało się tak dzięki walkowerowi po tym, jak sędzia uznał, że to r jest nieregulaminowy i nie dopuścił do rozegrania spotkania.

Komentarze po tym meczu wobec Falubazu nie były zbyt pozytywne – wiele osób spekulowało, że to Falubaz tak naciskał i chciał za wszelką cenę walkowera, że sędzia się pod tymi argumentami ugiął.

Sporo dosadnych słów padło pod adresem klubu, trenera Piotr Żyty i kierownika zespołu Marka Mroza. Ten ostatni po uzyskaniu informacji o walkowerze pokazał kciuk podniesiony w górę, co wychwyciły kamery telewizyjne.

Przed meczem z Polonią wracamy w rozmowie z trenerem Falubazu do tamtych wydarzeń, no ale najwięcej miejsca poświęcamy oczywiście spotkaniu z Polonią, do którego Falubaz ma być w końcu porządnie przygotowany no i tor ma sprzyjać ekipie z W69:

Mecz rozpocznie się o 14:00 – na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra i Radia Zachód.