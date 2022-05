Maj to czas Pierwszych Komunii. W wielu lubuskich parafiach odbyły się już uroczystości z udziałem dzieci. Na przykład w parafii Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 170 dzieci.

Przygotowania do tego święta odbywały się nie tylko w kościele, ale także w szkole. -Uczniowie na lekcjach religii zdobywali potrzebną im wiedzę, uczestniczyli także w próbach i spotkaniach w kościele – mówi ksiądz Bartłomiej Rybacki.

Pierwsza komunia święta to uroczystość, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją to, co dokonuje się podczas mszy świętej.