W sobotę w Skwierzynie obchodzona będzie pierwsza rocznica ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej. Z tej okazji zorganizowany zostanie Dzień Kultury Kresowej i Dzień Solidarności z Ukrainą.

– Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej w Skwierzynie zostało ustanowione przez biskupa Tadeusza Lityńskiego 22 maja 2021 r. Dedykowano je w sposób szczególny przesiedleńcom z dawnych Kresów Wschodnich i ich potomkom – mówi Wojciech Kowalewski, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Obraz Matki Bożej Klewańskiej pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII wieku. Otaczany był czcią wiernych w kościele w Klewaniu na Wołyniu. Klewanianie byli przekonani, że opiece Maryi zawdzięczają ocalenie z rzezi wołyńskiej. Gdy opuścili swoje rodzinne domy i udali się na tzw. Ziemie Odzyskane, zabrali ze sobą obraz Matki Bożej do Skwierzyny. Najpierw obraz był ukrywany na plebanii. W roku 1950 umieszczono go w kaplicy pod chórem skwierzyńskiego kościoła. Po 18 latach przeniesiono go do ołtarza głównego.