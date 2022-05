Lubuskie gminy przygotowują się do sezonu turystycznego. Najbardziej zaawansowane przygotowania są w tych samorządach, które mają na swoim terenie atrakcje turystyczne, a więc kąpieliska, trasy piesze i rowerowe, czy ciekawe zabytki. W gminie Skąpe też przygotowania są mocno zaawansowane, głównie w rejonie Niesulic, które dysponują plażą nad jeziorem Niesłysz. – Pamiętajmy, że spora część infrastruktury turystycznej jest w rękach prywatnych i gmina nie ma na nią wpływu – mówi Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Gmina przygotowała też w Niesulicach większy parking. Pomieści on nawet 600 samochodów. Niestety, gminie nie udało się jeszcze wykonać łącznika z parkingu do ścieżki pieszo – rowerowej w stronę plaży. Inne miejsca nad wodą – w Ołoboku, Łąkiem czy Ciborzu należą do podmiotów prywatnych.