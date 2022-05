W Żagańskim Pałacu Kultury odbył się koncert rocznicowy z okazji rocznicy sformowania 1 Dywizji Pancernej. Na scenie w sali Kryształowej wystąpił między innymi polonijny chór „Jutrzenka” z Bredy oraz zespół Klubu Czarnej Dywizji „Jedenastka”.

W tym roku mija 80 lat od utworzenia legendarnej formacji dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Muzycy z holenderskiego miasta oraz Żagania wykonali utwory nawiązujące do rocznicy. – Repertuar to muzyczna podróż w czasie – mówi kapitan Jacek Putra dowodzący orkiestrą wojskową:

– Koncert jest czymś więcej niż muzyką. To spotkanie ludzi pamiętających o historii – podkreśla towarzyszący chórzystkom z Bredy ksiądz Sławomir Klim, proboszcz tamtejszej parafii:

– Zaproszenie do udziału we wspólnym projekcie było dużą niespodzianką. Wojsko zawsze przyjeżdżało do Bredy, teraz przyszła kolej, aby odwiedzić Żagań – mówi członkini chóru Elżbieta Dżugaj – Moerland:

Wioletta Mazurek podkreśla, że dzięki muzyce można pielęgnować patriotyzm nawet będąc dalej od ojczyzny:

– Breda jest bliska żołnierzom z Żagania – zaznacza major Artur Pinkowski, oficer dowództwa Czarnej Dywizji:

Dodajmy, że koncert był także uczczeniem 130 rocznicy urodzin generała Maczka.

Posłuchaj: