W Łąkiem, w gminie Skąpe powstanie nowa świetlica wiejska. W innych miejscowościach gminy, które świetlic nie mają pojawiły się pytania, dlaczego to właśnie Łąkie dostanie świetlicę w pierwszej kolejności. – Gdybyśmy mieli pieniądze i możliwości to wybudowalibyśmy świetlice wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Ale dziś nie jestem pewien, czy to konieczne – tłumaczy Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Wójt liczy, że może w Łąkiem świetlica wpłynie na mobilizację mieszkańców i tworzenie lokalnej wspólnoty. W planach jest natomiast budowa świetlicy w Kalinowie.