27 par z Gorzowa świętowało w sobotę swój małżeński jubileusz. Pary obecne w gorzowskim teatrze uroczyście odnowiły małżeńską przysięgę, a prezydent Jacek Wójcicki wręczył im Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wśród odznaczonych dwie pary (Teresa i Stanisław Kołodziejski oraz Alicja i Franciszek Kućko) obchodzą 60 rocznicę ślubu, jedna para (Maria i Antoni Stolecki) 59 rocznicę, dwie (Janina i Jan Koktysz oraz Helena i Józef Kutereba) 51 rocznicę, a pozostałe 22 pary 50 rocznicę wspólnego ślubu.

„Jesteście dla nas wzorem; pokazujecie, jak ważne w życiu są miłość i wytrwałość. Za to bardzo Wam dziękuję.”

– powiedział prezydent Gorzowa.

By otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie trzeba mieć co najmniej półwieczny staż w związku małżeńskim. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.