Szalenie kolorowo w propozycjach do Listy! W tym tygodniu serwujemy nowe single Marcina Sójki, Viki Gabor, Lady Gagi, Gromme’go z Antonią i sensacji eurowizyjnej sprzed sezonu – grupy Maneskin!

MARCIN SÓJKA Jeden Raz

Po dłużej nieobecności wokalista powraca z nowym singlem. To utwór o tym, że czasem trzeba wyrwać się od codzienności, obowiązków i rutyny, żeby choć na chwile dać się ponieść i zaszaleć. To piosenka przepełniona pozytywną energią. Wiosenny klimat singla oddaje klip zrealizowany na łonie natury. Marcinowi towarzyszą w nim dwie piękne panie i stylowe auto.

Marcin Sójka to zwycięzca 9. edycji The Voice of Poland oraz 56. KFPP w Opolu 2019 roku. Jego debiutancki krążek 'Kilka Prawd’ ukazał się w październiku 2019 roku i pochodziły z niego takie przeboje jak 'Zaskakuj Mnie’, 'Dalej’, czy 'Lepiej’. Nowy album Marcina ukaże się jesienią 2022 roku.

VIKI GABOR Could Be Mad

Tym razem Viki zabiera nas w muzyczną podróż do Krajów Bliskiego Wschodu… 'Could Be Mad’ to efekt kolejnych eksploracji muzycznych Viki. Nowy singiel został zainspirowany brzmieniami podchodzącymi z Krajów Bliskiego Wschodu. Utwór powstawał w Berlinie, podczas jednej z songwriterskich sesji z udziałem Viki oraz lokalnych kompozytorów i tekściarzy. Tym samym, piętnastolatka jest jego współautorką – zarówno w warstwie muzycznej jak i lirycznej – a także, po raz pierwszy czuwała nad produkcją swojego utworu.

LADY GAGA Hold My Hand

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Lady Gaga zaprezentowała nowy singiel 'Hold My Hand’, który nagrała do filmu 'Top Gun: Maverick’ z Tomem Cruise’em w roli głównej. Film trafi do kin w Polsce już 27 maja.

– Kiedy pisałam piosenkę do filmu 'Top Gun: Maverick’, nie zdawałam sobie sprawy, jak wielu warstw filmu będzie dotykać, ani jak bardzo będzie się odnosić do mojej własnej psychiki oraz do natury świata, w którym przyszło nam żyć – napisała Lady Gaga w poście na Instagramie. – Pracowałam nad tym utworem od lat, wciąż go doskonaląc i próbując nadać mu nasz styl i charakter. Chciałam stworzyć piosenkę, w której dzielimy się naszą głęboką potrzebą bycia zrozumianym i próbą zrozumienia siebie nawzajem, tęsknotą za bliskością, gdy czujemy się tak daleko, ale i umiejętnością doceniania bohaterów życia. Jestem bardzo wdzięczna Tomowi, Hansowi i Joe za daną mi możliwość, wspaniale było pracować z nimi. Ja, BloodPop, Ben Rice i wszyscy inni, którzy pracowali z nami nad tą piosenką, jesteśmy podekscytowani, że możemy się nią z wami podzielić. To list miłosny do świata w bardzo trudnych chwilach i po nich. Od tak dawna chciałam, żebyście ją usłyszeli.

Za produkcję nagrania „Hold My Hand” odpowiadają Lady Gaga i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermyera oraz Hansa Zimmera.

GROMEE; ANTONIA Send Me Your Love

Gromee wypuszcza EPkę z nowym tanecznym singlem 'Send Me Your Love’! To zwieńczenie i zamknięcie ostatnich dwóch sezonów właśnie w tym nurcie muzycznej aktywności DJ-a i producenta, który od dekady dominuje na polskim i zagranicznym rynku muzycznym. Zawarta w tytule gra słów nawiązuje zarówno do długości samego materiału, jak i ważnych wydarzeń w życiu rodzinnym. Tytułowe 'iskierki’ to troje dzieci Artysty i jednocześnie muzyczne 'dzieci’ czyli wydane przez niego piosenki. Na tracklistę 'Tiny Sparks’ składają się obfitujące w hipnotyczne refreny hity Gromeego z gościnnym udziałem takich artystek i artystów, jak Inna, Olivia Addams, Asdis, Catali, Ania Dąbrowska, Abradab i Jesper Jenset, a także nowy singiel 'Send Me Your Love’, w którym zaśpiewała rumuńska wokalistka Antonia, przedstawiony w dwóch wersjach.

MANESKIN Supermodel

Måneskin powracają z nowym singlem 'Supermodel’ napisanym w Los Angeles i wyprodukowanym przez uznanego producenta Maxa Martina (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) i jego zespół. Wydawnictwo jest następstwem wiadomości o osiągnięciu przez zespół miliarda streamów dla przeboju 'Beggin’’

– Napisaliśmy 'Supermodel’ po spędzeniu kilku najlepszych miesięcy w LA. Czasami byliśmy zaskoczeni, ale i zaintrygowani tym, jak bardzo ludzie dbali o ideę celebryty i status, mając obsesję na punkcie swojego wyglądu i powiązań. Zaczęliśmy wyobrażać sobie enigmatyczną postać Supermodelki. Jest naprawdę fajna, zabawna i towarzyska, ale w rzeczywistości ma sporo problemów, ukrywa smutek i uzależnienie. W pewnym sensie ją kochasz, bo wie, jak dobrze się bawić, ale też chcesz jej unikać, bo może wpakować cię w tarapaty.

Måneskin uczcili wydanie piosenki debiutanckim występem na żywo podczas finału Konkursu Piosenki Eurowizji 14 maja, świętując rok od triumfalnego zwycięstwa, które pomogło im wywalczyć pierwsze miejsca na światowych listach przebojów.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.