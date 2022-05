Zaginioną w okolicach Prażmowa nastolatkę po kilkunastu minutach odnalazł policyjny pies Laner. Dziewczynce nic się nie stało, a czworonożny bohater został nagrodzony smakołykami.

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Prażmowie oraz przewodnik z policyjnym psem Lanerem odnaleźli dziewczynkę, która wyszła na chwilę z domu i do niego nie wróciła. Na szczęście cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Zaginiona cała i zdrowa wróciła do swoich rodziców.

Do dramatycznej sytuacji doszło wieczorem w gminie Prażmów. Nastolatka wyszła z rodzinnego domu i ślad po niej zaginął. Przerażeni rodzice zadzwonili po pomoc do policjantów. Zgłosili, że córka wyszła z domu jedynie na chwilę, jednak do niego nie wróciła i nie wiedzą, gdzie może się obecnie znajdować. Do poszukiwań natychmiast ruszyli dzielnicowi z komisariatu w Prażmowie.

„Policjanci natychmiast otrzymali rysopis zaginionej i rozpoczęli swoje działania w terenie, natomiast dyżurny piaseczyńskiej komendy, nie zwlekając ani chwili, sięgnął po telefon, by do całej akcji włączyć przebywającego na dniu wolnym mł.asp. Sławomira Matyjasiaka – policyjnego przewodnika wraz z psem tropiącym Lanerem”

– przekazała oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie asp. Magdalena Gąsowska.

Policjant wraz z psem szybko przybyli na miejsce, a Laner od razu podjął trop.

„Dziewczynka, niemal po kilkunastu minutach, została odnaleziona niedaleko do domu. Siedziała przerażona w rowie. Na szczęście była cała i zdrowa”

– powiedziała asp. Gąsowska.

Nastolatka szczęśliwie wróciła do domu, a bohaterski Laner zjadł w nagrodę ulubione smakołyki.