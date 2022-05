W Warszawie odbyła się premiera dokumentu „Ostatni rozdział” o bitwie o Monte Cassino. Film w reżyserii Tomasza Łysiaka pokazano w 78. rocznicę rozpoczęcia ostatniej, zwycięskiej fazy walk w bitwie o Monte Cassino we Włoszech, które po tygodniu ciężkich walk zdobyli żołnierze 2. Korpusu Polskiego dowodzeni przez generała Władysława Andersa.

Reżyser filmu Tomasz Łysiak powiedział, że bohaterami dokumentu jest dziewięciu weteranów armii Andersa, którzy wyjaśniają, dlaczego i o co walczyli.

„To jest opowieść o tym co oni ze sobą nieśli, to jest też opowieść o Polsce, bo oni to Polska. Z tego się wyłania odpowiedź na pytanie: dlaczego tam szli? To po co tam szli, różni ich od innych żołnierzy, bo oni nieśli ze sobą też doświadczenie tego co spotkało Polskę, ze strony najpierw niemieckiej, a później sowieckiej. Ta walka pod Monte Cassino była nie tylko walką militarną, ale też swego rodzaju krzykiem: walczymy, ale też opowiadamy światu o tym co się czai tam w Związku Sowieckim”