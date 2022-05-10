Запрошую на новини для українців в Любуському воєводстві.

Центр соціальної інтеграції в Зеленій Горі хоче проводити реабілітацію для дітей біженців з України, які борються з різними видами інвалідності. Заняття з фізіотерапевтом, лікувальні процедури та зустрічі з психологом проводитимуться раз на тиждень і призначені для маленьких українців шкільного та дошкільного віку. Як каже Моніка Костюха, голова Центру соціальної інтеграції в Зеленій Горі, це відповідь на потреби, про які останніми тижнями повідомляли біженці та волонтери, які доглядають за ними:

Ми отримуємо інформацію, що все більше дітей, які приїжджають до нас з України, потребують реабілітації та підтримки психологів. Тому, виходячи з таких потреб, ми хочемо організувати такі реабілітаційні заняття та психологічну підтримку, які охоплюватимуть догляд за дітьми дошкільного та шкільного віку. Ми б хотіли, щоб такі заняття проводилися раз на тиждень. Раз на тиждень буде зустріч з реабілітологом-терапевтом, раз на тиждень – зустріч з психологом.

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Моніка Косьтюча наголошує, що обсяг реабілітаційної допомоги, який буде наданий дитині-учаснику, буде визначений на основі медичного огляду, проведеного в центрі. Пані Моніка запевняє, що мовний бар’єр тут не буде перешкодою, адже у закладі працюють люди з України:

Ми налагодили співпрацю з пані психологом, яка походить з України, тож цей мовний бар’єр буде подоланий. Також Центр соціальної інтеграції найняв на роботу медичного опікуна, яка володіє українською мовою і буде відвідувати ці заняття як асистент. Обсяг реабілітаційних заходів визначає лікар, який проводитиме попередні консультації та попередню медичну бесіду. На основі цього лікар визначить потреби дитини з обмеженими можливостями та зможе визначити, які саме будуть призначені види лікування.

У першому реабілітаційному турі, який розпочнеться найближчими тижнями, візьмуть участь 15 українських дітей з різними вадами. Наступний запланований на вересень.

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Майже 30 українців вивчають польську мову в Центрі професійно-технічної та додаткової освіти «Електрик» у місті Нова Сіль. В основному це молоді жінки, які втекли від війни з дітьми. Українки розуміють польську, але мають проблеми зі спілкуванням.

– Не важка мова, дуже подібна на українську.

– Подібна?

– Так, дуже схожа. Можемо сказати, що вже трішки розуміємо, але ще не можемо відповісти.

– А як для Вас пані проходить ця наука польської мови?

– Важко щось сказати, тобто розуміти, розуміємо, але ще важко говорити.

– А як бачити своє найближче майбутнє, до якого часу плануєте тут бути?

– В мене тут працює чоловік, а я приїхала з Маріуполя.

– Зрозуміло. Чоловік тут працює, а пані приїхала тут до нас.

– Так, але ще поки не працюю.

– Шукає пані роботу?

– Так, шукаю.

Заняття веде Наташа Полівко, яка закінчила польську філологію.

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У бібліотеці в місті Мєдзижечи також розпочалися курси польської мови для українців.

Заняття проводяться тричі на тиждень. – На них записалося вже понад сто українців, – повідомляє Даріуш Брожек з уряду міста в Мєндзижечи.

Назва: мовні курси для українців

Ми власне теж організували мовні курси для біженців з України в містечку Мєндзижечи. На цей курс зголосилося понад сто людей, переважно жінки та школярі. Заняття в нашій бібліотеці проходять тричі на тиждень. Проводять їх пані Ірена Бузалевіч та Анна Швідер. Заняття проводяться з ініціативи пані Ірени Бузалевіч, яка сама звернулася до нас з такою ідеєю. Атмосфера дуже приємна, і цю ідею всі схвалюють.

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Національна податкова адміністрація підсумувала свою діяльність, пов’язану з війною в Україні. Як підкреслила Беата Довнар-Запольська з Палати податкової адміністрації, співробітники національної податкової адміністрації по всій Польщі працюють майже 24 години на добу, підтримуючи як біженців, які втекли до нашої країни через війну, так і тих, хто залишився на батьківщині і бореться з російським агресором:

Ми відправили до кордону з Україною понад 15 тис. колон з гуманітарною допомогою, прийняли 3 млн біженців, 200 тис. легкових автомобілів і понад 15 тис. автобусів. З самого початку митники допомагали у створенні інфраструктури, яка б полегшувала обслуговування людей безпосередньо на кордоні. З іншого боку, весь цей час ми підтримуємо діяльність місцевого самоврядування та співпрацюємо з апаратом губернатора, наприклад у нашому воєводстві, у так званих пунктах переміщення.

З самого початку війни в Україні митники також організовували збір допомоги для українців, які воюють проти Росії, та біженців, які приїжджають до нашої країни. Багато з них також працюють після робочого дня як волонтери, наприклад, у пунктах прийому або на вокзалах.