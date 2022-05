Lubuska policja ostrzega przed tzw. fakenewsami dotyczącymi uchodźców, czyli fałszywymi informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Ostatni kłamliwy wpis sugerował, że w Kostrzynie nad Odrą dwóch obywateli Ukrainy miało próbować zgwałcić dwóch małych chłopców.

Lubuska Policja stanowczo dementuje, że doszło do takiego zdarzenia. Mimo, że mundurowi nie mieli sygnałów w tej sprawie, to dokładnie sprawdzili czy do takiego zdarzenia doszło. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca.

Jak podkreślają policjanci, takie fałszywe informacje to jednak z metod działania, które określone grupy osób wykorzystują do siania strachu i niepokoju społecznego oraz wzbudzenia negatywnego postrzeganie konkretnych osób, grup społecznych, czy też narodów. Mundurowi zachęcają, by weryfikować treści takich przekazów.