Wczoraj, z okazji Dnia Zwycięstwa, Rosjanie ostrzelali oblegane miasteczka pociskami naładowanymi propagandowymi ulotkami, informują ukraińskie media.

Osobliwy „świąteczny podarunek” otrzymali mieszkańcy Switłodarska w obwodzie donieckim i wsi Ługanskoje w obwodzie ługańskim.

Jak napisała na Twitterze była rzeczniczka prezydenta Ukrainy Julia Mendel:

– czytamy we wpisie

The Russian military shelled the town of Svitlodarsk and the village of Luhansk in Luhansk region with so-called "propaganda" shells, which were used to scatter postcards for May 9. They again spread the video message that they are liberating Ukrainians pic.twitter.com/KDOs1DHVuS

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 10, 2022