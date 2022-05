Kolejne drogi powstaną w gminie Międzyrzecz. Samorządowi udało się otrzymać dofinansowanie z kilku różnych źródeł. Ważne jest i to, że w kilku przypadkach rozstrzygnięto postępowania przetargowe, co w obliczu trudnej sytuacji na rynku wykonawczym, nie jest sprawą oczywistą. – Tymczasem nie wiemy co z ulicami osiedlowymi. Są pieniądze, ale nie mamy pojęcia, jakie rozstrzygnięcia padną w przetargu – mówi Sylwester Suchowski z urzędu miejskiego w Międzyrzeczu.

Rozstrzygnięcie przetargu jeszcze w tym miesiącu.