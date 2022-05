Sławomir Siwiec z Admiry Gorzów wygrał w Lubniewicach krajowe kwalifikacje do dwóch międzynarodowych imprez: The World Games w amerykańskim Birmingham i Mistrzostw Europy w Maratonie Kajakowym we francuskim Pau. Kajakarz Admiry opowiada o rywalizacji w K1 na 27 km, w której 3. miejsce zajął inny gorzowianin, Adrian Seliwański z KS G`Power: