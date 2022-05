Astra Nowa Sól awansowała do Tauron 1 ligi! Nowosolanie w decydującym meczu turnieju finałowego pokonali u siebie Arkę Tempo Chełm 3-1. Nowosolanie na zaplecze PlusLigi awansowali po raz pierwszy w historii!

Gospodarze pierwszą partię wygrali do 22. W drugiej, mimo świetnego początku, kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie przejęli goście i choć Astra mogła w końcówce „dopaść” rywali to finalnie przegrali do 23. Kolejne dwa sety nowosolanie jednak wygrali do 22 i cały mecz 3-1. Tym samym wraz z BAS-em Białystok meldują się w Tauron 1 lidze.

Historyczny mecz ocenia jeden z zawodników Astry Łukasz Jurkojć:

Prezes Astry Przemysław Jeton zaznacza, że praca się jeszcze nie skończyła:

Nowosolanie w pierwszym dniu turnieju (w piątek) wygrali z Aniołami Toruń 3-2. W sobotę przegrali 1-3 ze zwycięzcą turnieju, a także drugą drużyną meldującą się w pierwszej lidze BAS-em Białystok.

Piątek

MKST Astra Nowa Sól – Anioły Toruń 3:2 (24:26, 25:19, 18:25, 25:21, 15:5)

BAS Białystok – Arka Tempo Chełm 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Sobota

Arka Tempo Chełm – Anioły Toruń 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:20)

BAS Białystok – MKST Astra Nowa Sól 3:1 (25:13, 25:18, 15:25, 25:19)

Niedziela

Anioły Toruń – BAS Białystok 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

MKST Astra Nowa Sól – Arka Tempo Chełm 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:22)

Więcej o spotkaniu w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód po godz. 21.