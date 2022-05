Kościół katolicki obchodzi w niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Powołanie jest nie tyle wyborem sposobu życia, ale przyjęciem życia z Bogiem dla innych – mówi PAP delegat KEP ds. powołań bp Marek Solarczyk.

Dzień Modlitw o Powołania obchodzony jest w IV niedzielę wielkanocną, nazywaną niedzielą Dobrego Pasterza.

Papieskie orędzie na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania nosi tytuł „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”. Franciszek podkreślił w nim, że trzeba „wystrzegać się mentalności, rozdzielającej kapłanów i świeckich, która uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizować misję chrześcijańską, jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem”.

„Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni drugich, by tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby nie zostało zniszczone jego piękno” – apelował.

W Polsce niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do szczególnej służby w Kościele. W tym roku pod hasłem – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

„Powołanie jest nie tyle wyborem sposobu życia, którego kształt jest społecznie kojarzony, ale przyjęciem życia z Bogiem dla innych” – powiedział PAP bp Solarczyk.

Delegat KEP ds. powołań podkreślił, że potrzebna jest stała troska dorosłych o przekazywanie wiary młodemu pokoleniu i wspieranie go na drodze dojrzewania, aby z odpowiedzialnością weszło w dorosłe życia, podejmując obowiązki swojego stanu. „To zakłada m.in. towarzyszenie młodym na różnych etapach ich życia, aby mogli dobrze odczytać, rozeznać swoje osobiste powołanie i na nie odpowiedzieć” – powiedział biskup.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów.