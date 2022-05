Piłkarze ręczni Budnex Stali Gorzów pokonali u siebie MKS Wieluń 27:24 i wobec porażki KPR Legionowo zachowują jeszcze teoretyczne szanse na awans do baraży o Superligę. Do przerwy gorzowianie prowadzili 14:11, w drugiej połowie nawet powiększyli przewagę do sześciu bramek, ale goście zbliżyli się w pewnym momencie na 21:20. Końcówka należała jednak do Stali: